Украина имеет план возвращения Крыма и сделает все, чтобы выйти на границы 1991 года – Сырский

Украина имеет план возвращения оккупированного Крыма. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По словам Сырского, этот план – реалистичный.
«Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях и страдают», – сказал он.
Напомним, что Украина готова к мирным переговорам с РФ, но есть условие для их начала.
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