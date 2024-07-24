Украина имеет план возвращения Крыма и сделает все, чтобы выйти на границы 1991 года – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: личная страница Сырского в Телеграм

Украина имеет план возвращения оккупированного Крыма. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По словам Сырского, этот план – реалистичный.

«Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на международно признанные границы 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях и страдают», – сказал он.

Напомним, что Украина готова к мирным переговорам с РФ, но есть условие для их начала.