Україна має план повернення Криму та зробить усе, щоб вийти на кордони 1991 року – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: особиста сторінка Сирського у Телеграм

Україна має план повернення окупованого Криму. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами Сирського, цей план – реалістичний.

«Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях та страждають», – сказав він.

Нагадаємо, що Україна готова до мирних переговорів із РФ, але є умова для їхнього початку.