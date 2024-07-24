Україна має план повернення Криму та зробить усе, щоб вийти на кордони 1991 року – Сирський

Україна має план повернення окупованого Криму. Про це в інтерв'ю британському виданню The Guardian повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За словами Сирського, цей план – реалістичний.
«Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях та страждають», – сказав він.
Нагадаємо, що Україна готова до мирних переговорів із РФ, але є умова для їхнього початку.
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