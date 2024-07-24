Украина готова к мирным переговорам с РФ. Кулеба назвал условие их начала

24 июля в китайском городе Гуанчжоу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.
Главной темой обсуждений стал поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира.
По словам Кулебы, справедливый мир в Украине отвечает стратегическим интересам Китая, а роль КНР как глобальной силы мира важна.
«Российская агрессия разрушила мир и затормозила развитие, а каждый новый день войны влечет новые нарушения гуманности и последующую эрозию справедливости. Поэтому следует завершить войну против Украины, восстановить мир и ускорить восстановление нашего государства», – сказал глава МИД Украины.
Он заявил, что Украина имеет последовательную позицию, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова это делать добропорядочно.
«Но такой готовности с российской стороны пока не наблюдается», – отметил Кулеба.
Напомним, что Россия при обменах возвращает тела погибших военнопленных без внутренних органов.
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