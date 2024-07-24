Войска России ударили по Часов Яру, Гродовке и Николаевке на Донетчине: ранены три человека

24 июля российская армия нанесла очередные удары по населенным пунктам Донецкой области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева.

По ее словам, во время эвакуации из опасной части региона получила множественные осколочные ранения женщина 69 лет.

«Микроавтобус, в котором она находилась, россияне атаковали FPV-дроном вблизи села Николаевка Краматорского района. Также со стороны оккупационных войск произошел обстрел поселка Гродовка, в результате чего на территории частного дома пострадал 80-летний пенсионер. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Применив FPV-дрон, ВС РФ ударили по жилому сектору города Часов Яр. Оттуда в больницу доставили ​​жительницу 68 лет, у которой диагностировали минно-взрывную травму», – рассказала Медведева.

Напомним, что 23 июля армия РФ ударила по жилому кварталу в городе Лиман и трассе в Новогродовской ОТГ на Донетчине, в результате чего есть погибшие и раненые.