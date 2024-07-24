Війська Росії вдарили по Часовому Яру, Гродівці та Миколаївці на Донеччині: поранені троє людей

24 липня російська армія завдала чергових ударів по населених пунктах Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, під час евакуації з небезпечної частини регіону дістала множинні осколкові поранення жінка 69 років.

«Мікроавтобус, у якому вона перебувала, росіяни атакували FPV-дроном поблизу села Миколаївка Краматорського району. Також з боку окупаційних військ стався обстріл селища Гродівка, внаслідок чого на території приватного будинку постраждав 80-річний пенсіонер. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями. Застосувавши FPV-дрон, ЗС РФ вдарили по житловому сектору міста Часів Яр. Звідти до лікарні доставили мешканку 68 років, у якої діагностували мінно-вибухову травму», – розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 23 липня армія РФ вдарила по житловому кварталу в місті Лиман та трасі в Новогродівській ОТГ на Донеччині, внаслідок чого є загиблі та поранені.