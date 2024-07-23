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Армия РФ ударила по жилому кварталу в Лимане и трассе в Новогродовской ОТГ: есть погибшие и раненые

23 июля 2024, 21:43

Армия РФ ударила по жилому кварталу в Лимане и трассе в Новогродовской ОТГ: есть погибшие и раненые

Последствия удара армии РФ по Лиману. Фото: Донецкая областная прокуратура Последствия удара армии РФ по Лиману. Фото: Донецкая областная прокуратура

23 июля в 17:20 войска РФ ударили по городу Лиман Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Средства поражения попали в жилой квартал, где погибли двое местных жителей 58 и 66 лет. Также получили ранения средней степени тяжести две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина. Предварительно, российская армия использовала авиабомбы УМПБ Д-30СН.

Кроме того, в 18:00 ВС РФ нанесли удар по Новогродовской территориальной громаде, атаковав трассу FPV-дроном. Ранены трое гражданских людей. Повреждено около 15 жилых домов и автомобиль.

Напомним, что 22 июля армия РФ авиабомбами ударила по поселку Перебудова на Донетчине, в результате чего четыре человека получили ранения.

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