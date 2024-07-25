Более 1200 солдат, 11 танков и 45 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

За сутки 24 июля российская армия потеряла 1230 военных ранеными и убитыми. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 571 350 человек. Также Силы обороны уничтожили 45 российских артиллерийских систем, 26 ББМ и 11 танков. Об этом сообщили данные Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

личного состава - 571350 (+1230) человек;

танков - 8313 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 16039 (+26) ед;

артиллерийских систем - 15804 (+45) ед;

РСЗО - 1125 (+0) ед;

средства ПВО - 904 (+2) ед;

самолетов - 363 (+0) ед;

вертолетов - 326 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12610 (+66);

крылатые ракеты - 2402 (+0);

корабли/катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 21358 (+79) ед;

специальная техника - 2661 (+11).

Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина имеет план возвращения оккупированного Крыма.