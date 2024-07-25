Более 1200 солдат, 11 танков и 45 артсистем: в Генштабе рассказали о потерях армии РФ

За сутки 24 июля российская армия потеряла 1230 военных ранеными и убитыми. Общие потери армии РФ в живой силе достигли 571 350 человек. Также Силы обороны уничтожили 45 российских артиллерийских систем, 26 ББМ и 11 танков. Об этом сообщили данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:
Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что Украина имеет план возвращения оккупированного Крыма.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях