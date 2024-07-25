Понад 1200 солдатів, 11 танків та 45 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

За добу 24 липня російська армія втратила 1230 військових пораненими та вбитими. Загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули 571 350 осіб. Також Сили оборони знищили 45 російських артилерійських систем, 26 ББМ та 11 танків. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:
Раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна має план повернення окупованого Криму.
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