Понад 1200 солдатів, 11 танків та 45 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

За добу 24 липня російська армія втратила 1230 військових пораненими та вбитими. Загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули 571 350 осіб. Також Сили оборони знищили 45 російських артилерійських систем, 26 ББМ та 11 танків. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

особового складу – 571 350 (+1230) осіб;

танків – 8 313 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 16 039 (+26) од.;

артилерійських систем – 15 804 (+45) од.;

РСЗВ - 1 125 (+0) од.;

засобів ППО – 904 (+2) од.;

літаків – 363 (+0) од.;

вертольотів – 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 610 (+66);

крилатих ракет – 2 402 (+0);

кораблів/катерів - 28 (+0) од.;

підводних човнів – 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 358 (+79) од.;

спеціальна техніка – 2 661 (+11).

Раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна має план повернення окупованого Криму.