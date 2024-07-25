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Понад 1200 солдатів, 11 танків та 45 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

25 липня 2024, 07:44

Понад 1200 солдатів, 11 танків та 45 артсистем: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ

За добу 24 липня російська армія втратила 1230 військових пораненими та вбитими. Загальні втрати армії РФ у живій силі сягнули 571 350 осіб. Також Сили оборони знищили 45 російських артилерійських систем, 26 ББМ та 11 танків. Про це повідомили в пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – 571 350 (+1230) осіб;
  • танків – 8 313 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 16 039 (+26) од.;
  • артилерійських систем – 15 804 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1 125 (+0) од.;
  • засобів ППО – 904 (+2) од.;
  • літаків – 363 (+0) од.;
  • вертольотів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 610 (+66);
  • крилатих ракет – 2 402 (+0);
  • кораблів/катерів - 28 (+0) од.;
  • підводних човнів – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 358 (+79) од.;
  • спеціальна техніка – 2 661 (+11).

Раніше ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що Україна має план повернення окупованого Криму.

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