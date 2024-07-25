Испания передаст Украине новую батарею ЗРК Hawk: Нидерланды и Дания поставят партию танков Leopard 2

ЗРК Hawk. Фото: Getty Images

Испания анонсировала передачу Украине полностью готовой батареи ЗРК Hawk. Об этом сообщили в Министерстве обороны Испании со ссылкой на слова главы ведомства Маргариты Роблес.

Как отметила Роблес, эта батарея повысит мощность противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

В то же время в Министерстве обороны Нидерландов со ссылкой на слова главы ведомства Рубена Брекельманса сообщили, что 14 танков Leopard 2A4, которые закупили Нидерланды и Дания, до конца лета доставят в Украину.

«В последние месяцы боевые танки были отремонтированы и испытаны. Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои. Эти танки могут сыграть немаловажную роль для защиты украинской армии от российских войск. Leopard 2A4 могут помочь Украине получить преимущество на поле боя. Танки обладают большой огневой мощью, обеспечивают хорошую защиту экипажа и они скоростные», – сказал Брекельманс.

Напомним, что Чехия на 2025 год готовит новую инициативу по поставкам снарядов Украине.