Чехия на 2025 год готовит новую инициативу по поставкам снарядов Украине. Что известно

Артиллерийские снаряды. Фото: Getty Images

Чешская Республика начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под рабочим названием «Инициатива-2025». Об этом в комментарии чешскому изданию Deník N сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, передает Radio Prague International.

По ее словам, это естественное продолжение уже работающего механизма.

«Кроме того, чем раньше доноры выделят средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты», – заявила Чернохова.

Агентство межгосударственного оборонного сотрудничества при Минобороны Чехии сейчас собирает информацию от оружейных компаний о том, что они могут в следующем году поставить в Украину.

Чехия вновь выступит посредником между донорами – европейскими странами и пятью компаниями, которые уже поставляли снаряды в рамках первой инициативы по боеприпасам. Компании продолжат поставки в следующем году.

Напомним, что Украина уже получила первую партию артиллерийских снарядов по чешской инициативе.