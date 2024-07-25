Іспанія передасть Україні нову батарею ЗРК Hawk: Нідерланди та Данія поставлять партію танків Leopard 2

ЗРК Hawk. Фото: Getty Images

Іспанія анонсувала передачу Україні повністю готової батареї ЗРК Hawk. Про це повідомили у Міністерстві оборони Іспанії з посиланням на слова глави відомства Маргарити Роблес.

Як зазначила Роблес, ця батарея підвищить потужність протиповітряної оборони Збройних сил України.

Водночас у Міністерстві оборони Нідерландів з посиланням на слова глави відомства Рубена Брекельманса повідомили, що 14 танків Leopard 2A4, які закупили Нідерланди та Данія, до кінця літа доставлять в Україну.

«В останні місяці бойові танки було відремонтовано та випробувано. Україна терміново потребує більшої військової підтримки з огляду на важкі бої. Ці танки можуть відіграти важливу роль для захисту української армії від російських військ. Leopard 2A4 можуть допомогти Україні здобути перевагу на полі бою. Танки мають велику вогневу міць, забезпечують хороший захист екіпажу і вони швидкісні», – сказав Брекельманс.

Нагадаємо, що Чехія на 2025 рік готує нову ініціативу щодо постачання снарядів Україні.