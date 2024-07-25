Российские военные завершили захват плацдарма вокруг Очеретино: взято село Новоселовка Первая — аналитик BILD

Войска РФ захватили плацдарм возле Очеретино Донецкой области. Карта BILD

После оккупации села Новоселовка Первая в Донецкой области российские войска завершили захват плацдарма вокруг Очеретино. Об этом сообщил эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Эксперт отмечает, что в конце апреля российские войска совершили прорыв к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 километра вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор они расширяли образовавшийся плацдарм, захватывая окрестные сёла. Теперь пало последнее из них — Новоселовка Первая.

Далее на запад простирается несколько километров полей, которые могут стать для ВС РФ оперативным простором.

«Российская армия вторжения захватила последний оплот украинских войск возле Очеретино — Новоселовку Первую. Бой за стратегическое село продлился всего две недели. Ожидается, что теперь на этом направлении украинские войска отойдут за реку Волчья. Российские войска сейчас в 22 км к востоку от Покровска. В начале года это были 38 км», — пишет Рёпке.

Генштаб ВСУ информацию о захвате Новоселовки Первой не подтверждает.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются окружить часть группировки Сил обороны вблизи села Прогресс в Донецкой области. При этом, приказа об отходе украинских военных из этого района нет.