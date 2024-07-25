Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD

Війська РФ захопили плацдарм біля Очеретиного Донецької області. Карта BILD

Після окупації села Новоселівка Перша на Донеччині російські війська завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного. Про це повідомив експерт німецького видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Експерт зазначає, що наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшли 3 кілометри вглиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. З того часу вони розширювали плацдарм, що утворився, захоплювали навколишні села. Тепер впало останнє з них — Новоселівка Перша.

Далі на захід простягається кілька кілометрів полів, які можуть стати для ЗС РФ оперативним простором.

«Російська окупаційна армія захопила останній оплот українських військ біля Очеретиного – Новоселівку Першу. Бій за стратегічне село тривав лише два тижні. Очікується, що тепер у цьому напрямку українські війська відійдуть за річку Вовча. Російські війська зараз за 22 км на схід від Покровська. На початку року це були 38 км», — пише Рьопке.

Генштаб ЗСУ інформацію про захоплення Новоселівки Першою не підтверджує.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагаються оточити частину угруповання Сил оборони поблизу села Прогрес на Донеччині. При цьому наказу про відхід українських військових із цього району немає.