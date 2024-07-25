У Донецькій області СБУ затримала торговців трофейною зброєю

На Донеччині затримано торговців трофейною зброєю у прифронтових районах. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України у Донецькій області затримали двох ділків, які торгували трофейною зброєю у прифронтових районах області. Про це сьогодні повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що одного з фігурантів затримали, коли той намагався отримати 32 тисячі доларів за великокаліберні кулемети «Утьос» та «Корд», снайперську гвинтівку Драгунова та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

Водночас біля передової затримали другого фігуранта: він «домовлявся» про збут ще однієї партії зброї, – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України повідомила про підозру «голові» окупаційної адміністрації Єнакієвого Донецької області Роману Хроменкову.