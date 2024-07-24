СБУ сообщила о подозрении оккупационному мэру Енакиево Роману Храменкову: ранее его задержала ФСБ

«Мэр» оккупированного Енакиево Роман Храменков. Фото: «ДАН»

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе оккупационной администрации города Енакиево Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Речь идет о Романе Храменкове. Так, бывший врач из Полтавщины после начала российской агрессии в 2014 году нашел себя в политике – был «мэром» Енакиево и Горловки, баллотировался на должность «главы ДНР». В сентябре 2023 года его избрали «председателем муниципального образования Енакиево».

Под руководством ВС РФ коллаборант организовывал работу органов власти захватчиков, помогал РФ утверждать режим оккупации, распоряжался бюджетными средствами и городской собственностью. Также предатель активно сотрудничал с представителями Ленинградской области России, перенимая опыт и создавая иллюзию интеграции захваченного города в РФ.

СБУ сообщила Храменкову о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае ФСБ задержала Романа Храменкова за получение взятки за «помощь» в оформлении земельного участка.