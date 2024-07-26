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Двое жителей погибли и четверо пострадали в результате атак армии РФ за сутки на Донетчине

26 июля 2024, 09:40

Двое жителей погибли и четверо пострадали в результате атак армии РФ за сутки на Донетчине

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 25 июля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак двое жителей погибли, также известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 25 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Торецке и Ильинке», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2105 человек, получили ранения — 5497. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что войска РФ ударили по Краматорску Донецкой области вечером 25 июля. Взрыв раздался приблизительно в 23:05. 

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