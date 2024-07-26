Двое жителей погибли и четверо пострадали в результате атак армии РФ за сутки на Донетчине

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 25 июля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак двое жителей погибли, также известно о четырех пострадавших. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 25 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Торецке и Ильинке», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2105 человек, получили ранения — 5497. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска РФ ударили по Краматорску Донецкой области вечером 25 июля. Взрыв раздался приблизительно в 23:05.