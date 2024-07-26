Двоє цивільних загинули і четверо постраждали внаслідок атак армії РФ за добу на Донеччині

Окупаційна армія РФ минулої доби, 25 липня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак двоє цивільних загинули, також відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 25 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Торецьку та Іллінці», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 4 особи отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2 105 осіб, дістали поранення — 5 497. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області увечері 25 липня. Вибух пролунав приблизно о 23:05.