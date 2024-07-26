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РФ ночью обстреляла Украину ракетой и БПЛА: Олещук рассказал о работе ПВО

26 июля 2024, 09:50

РФ ночью обстреляла Украину ракетой и БПЛА: Олещук рассказал о работе ПВО

Российские оккупанты 26 июля атаковали Украину ракетой и ударными дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 20 БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

«В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской области по Донецкой области и ударными БпЛА типа «Shahed» с направлений: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ», — отметил он.

По словам Олещука, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено 22 дрона, силы и средства противовоздушной обороны сбили 20 БПЛА в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

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