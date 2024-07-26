РФ ночью обстреляла Украину ракетой и БПЛА: Олещук рассказал о работе ПВО

Российские оккупанты 26 июля атаковали Украину ракетой и ударными дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 20 БПЛА. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 26 июля 2024 года противник ударил баллистической ракетой «Искандер-М» из Ростовской области по Донецкой области и ударными БпЛА типа «Shahed» с направлений: мыс Чауда — Крым, Курск — РФ», — отметил он.

По словам Олещука, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено 22 дрона, силы и средства противовоздушной обороны сбили 20 БПЛА в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.



Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.



Ранее мы писали, что российская армия продвинулась возле села Прогресс Донецкой области.