РФ вночі атакувала Україну ракетою та БПЛА: Олещук розповів про роботу ППО

Російські окупанти 26 липня атакували Україну ракетою та ударними дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 20 БПЛА. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч проти 26 липня 2024 року противник ударив балістичною ракетою «Іскандер-М» з Ростовської області по Донецькій області та ударними БПЛА типу «Шахед» з напрямків: мис Чауда – Крим, Курськ – РФ», – зазначив він.

За словами Олещука, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено 22 дрони, сили та засоби протиповітряної оборони збили 20 БПЛА у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.



Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.



Раніше ми писали, що російська армія просунулась біля села Прогрес Донецької області.