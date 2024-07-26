В России задержали еще одного экс-заместителя Шойгу: он проходит по делу о коррупции

Бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Фото: «РИА Новости»

В России задержали бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Об этом сообщило прокремлевское агентство «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.

Булгаков проходит по делу о коррупции. Сейчас проводятся следственные действия.

Как заявил источник агентства в этом деле, Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Против руководства этого АО завели дело по статье о присвоении имущества. Так, была создана система поставки в войска РФ некачественного питания по завышенной стоимости, даже в условиях войны против Украины. Экс-замминистра получил «откаты» от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны РФ.

В Следственном комитете России сообщили, что российскому генералу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным еще одного прокремлевского агентства «ТАСС», экс-заместителя Шойгу поместили в СИЗО «Лефортово».

Булгаков занимал должность министра обороны РФ с 2008 по 2022 год. Он отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу. В 2016 году ему присвоили звание Герой России.

Напомним, что ранее в России по подозрению во взяточничестве задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.