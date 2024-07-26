Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Росії затримали ще одного ексзаступника Шойгу: він проходить у справі про корупцію

26 липня 2024, 15:22

У Росії затримали ще одного ексзаступника Шойгу: він проходить у справі про корупцію

Колишній заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков. Фото: «РІА Новини» Колишній заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков. Фото: «РІА Новини»

У Росії затримали колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова. Про це повідомило прокремлівське агентство «РІА Новини» з посиланням на ФСБ.

Булгаков проходить у справі про корупцію. Наразі проводяться слідчі дії.

Як заявило джерело агентства у цій справі, Булгаков лобіював інтереси АТ «Грязинський харчовий комбінат», використовуючи службове становище. Проти керівництва цього АТ завели справу за статтею про присвоєння майна. Так, було створено систему постачання до військ РФ неякісного харчування за завищеною вартістю, навіть в умовах війни проти України. Ексзаступник міністра отримав «відкати» від комерційних структур, інтереси яких лобіював під час укладання контрактів з Міноборони РФ.

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що російському генералу обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними ще одного прокремлівського агентства «ТАРС», ексзаступника Шойгу помістили до СІЗО «Лефортово».

Булгаков обіймав посаду міністра оборони РФ з 2008 до 2022 року. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення російської армії. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. У 2016 році йому надали звання Герой Росії.

Нагадаємо, що раніше у Росії за підозрою у хабарництві затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Сергій Шойгу Дмитро Булгаков
Інше
Затримання Корупція арешт Харчування Лефортово
Організації
Міноборони РФ Армія РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:52
В окупованому Маріуполі росіяни встановили пам'ятник вбивці місцевих жителів
14:58
Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
14:40
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:25
Відстань від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині скоротилася до 11,5 кілометрів
11:18
Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA
07:55
На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
23:17
Головне за день: Армія РФ захопила плацдарм під Покровськом. Вбивцю Фаріон знайдено?
21:00
Горлівка та Донецьк під обстрілами: 2 людей загинули, 8 — поранено
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
23:49
Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку
19:31
В окупованій Авдіївці епідемія холери: місто закрите на в'їзд, людей звідти не випускають
18:07
У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає
12:39
У захопленому Донецьку жителі Кіровського району перекрили вулицю через відсутність води
23:26
Головне за день: У Севастополі дрон атакував військову частину. У порту Кавказ «приліт» у пором
16:44
Росія перетворила окуповану Донеччину на полігон для сміття з Ростовської області
16:02
Один із головних рупорів Кремля у Донецьку: СБУ повідомила про підозру гендиректору «медіахолдингу ДНР»
13:59
«ДНР»: в окупованому Донецьку пенсіонерка травмувалася через обстріл
12:46
Внаслідок нічної атаки дронів у Севастополі вражена військова частина
11:56
ФСБ затримала жителів окупованого Маріуполя: вони нібито планували підпалити мечеть у Бєлгороді
усі новини
16:15
Вибралися з-під завалів після атаки РФ: «Білі янголи» показали евакуацію людей з Красногорівки
15:55
Танк наїхав на «Ниву» у Бєлгородській області РФ: водій загинув
15:52
В окупованому Маріуполі росіяни встановили пам'ятник вбивці місцевих жителів
15:25
Прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриттів та піхоти росіян
15:22
У Росії затримали ще одного ексзаступника Шойгу: він проходить у справі про корупцію
14:58
Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
14:50
Окупанти обстріляли шахту в Українську: деталі
14:40
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
14:28
Деталі вбивства Фаріон: у телефоні підозрюваного знайшли «Секретні інструкції ЦРУ та КДБ»
14:20
Річниця теракту в Оленівці: в ООН засудили дії РФ та закликали притягнути винних до відповідальності
12:43
Допомагали ухилянтам уникнути мобілізації: на Донеччині викрили «бізнес» з оформлення підроблених довідок
12:29
Російські війська атакували Донеччину понад 20 разів за добу: Філашкін розповів подробиці
12:25
Відстань від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині скоротилася до 11,5 кілометрів
11:18
Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA
10:30
РФ вночі атакувала Україну ракетою та БПЛА: Олещук розповів про роботу ППО
10:24
З Макіївки на Луганщині евакуювали останніх жителів: село знищене на 99%
09:58
Опубліковані фото наслідків нічного обстрілу Костянтинівки, де поранено двох людей
09:40
Двоє цивільних загинули і четверо постраждали внаслідок атак армії РФ за добу на Донеччині
08:54
Росіяни просунулися біля Прогресу, Желанного та ще трьох сіл в Донецькій області – DeepState
07:55
На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
усі новини
ВІДЕО
Пройшла евакуація із Красногорівки. Фото: поліція Вибралися з-під завалів після атаки РФ: «Білі янголи» показали евакуацію людей з Красногорівки
26 липня, 16:15
Українські прикордонники знищили пункт управління БпЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту супротивника. Фото: ДПСУ Прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриттів та піхоти росіян
26 липня, 15:25
Мешканця «ДНР» силою змушували підписати контракт із ЗС Росії. Фото: Інтерфакс Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
26 липня, 14:58
Пожежа після прильоту на аеродромі Саки в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер» / Telegram На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
26 липня, 07:55
Підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ затримали в Туреччині. Скриншот відео У Туреччині затримали підозрюваного у підриві російського офіцера ГРУ
25 липня, 11:17
Ірина Фаріон. Фото: Львівська ОВА Російські неонацисти взяли на себе відповідальність за вбивство Фаріон
25 липня, 07:28

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір