У Росії затримали ще одного ексзаступника Шойгу: він проходить у справі про корупцію

Колишній заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков. Фото: «РІА Новини»

У Росії затримали колишнього заступника міністра оборони Росії Дмитра Булгакова. Про це повідомило прокремлівське агентство «РІА Новини» з посиланням на ФСБ.

Булгаков проходить у справі про корупцію. Наразі проводяться слідчі дії.

Як заявило джерело агентства у цій справі, Булгаков лобіював інтереси АТ «Грязинський харчовий комбінат», використовуючи службове становище. Проти керівництва цього АТ завели справу за статтею про присвоєння майна. Так, було створено систему постачання до військ РФ неякісного харчування за завищеною вартістю, навіть в умовах війни проти України. Ексзаступник міністра отримав «відкати» від комерційних структур, інтереси яких лобіював під час укладання контрактів з Міноборони РФ.

У Слідчому комітеті Росії повідомили, що російському генералу обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними ще одного прокремлівського агентства «ТАРС», ексзаступника Шойгу помістили до СІЗО «Лефортово».

Булгаков обіймав посаду міністра оборони РФ з 2008 до 2022 року. Він відповідав за матеріально-технічне забезпечення російської армії. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом на іншу роботу. У 2016 році йому надали звання Герой Росії.

Нагадаємо, що раніше у Росії за підозрою у хабарництві затримали заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.