Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области РФ: водитель погиб

В Белгородской области России танк переехал «Ниву»: водитель скончался на месте. Фото: Baza

В Белгородской области России танк наехал на автомобиль «Нива». Водитель скончался на месте происшествия. Об этом сообщает российское издание Baza.

«Танк наехал на «Ниву» в Белгородской области — водитель скончался на месте», — пишет Baza.

Отмечается, что авария произошла в селе Березовка Борисовского района Белгородской области.

Судя по фото с места ДТП, танк снес переднюю часть авто вместе с водителем. По информации издания, погибшим оказался 73-летний местный житель Константин Лопаткин.

Ранее сообщалось, что крупная авария с человеческими жертвами произошла утром 9 июля на трассе Мелитополь — Запорожье. На железнодорожном переезде возле села Новобогдановка пассажирское авто столкнулось с грузовым поездом. В машине находилось 7 человек, пятеро из которых погибло на месте, еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.