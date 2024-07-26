Танк наїхав на «Ниву» у Бєлгородській області РФ: водій загинув

У Бєлгородській області Росії танк переїхав «Ниву»: водій загинув на місці. Фото: Baza

У Білгородській області Росії танк наїхав на автомобіль «Нива». Водій загинув на місці події. Про це повідомляє видання Baza.

«Танк наїхав на "Ниву" в Бєлгородській області — водій загинув на місці», — пише Baza.

Наголошується, що аварія сталася у селі Березівка Борисівського району Бєлгородської області.

Судячи з фото з місця ДТП, танк зніс передню частину авто разом із водієм. За інформацією видання, загиблим виявився 73-річний місцевий житель Костянтин Лопаткін.

Раніше повідомлялося, що велика аварія з людськими жертвами сталася вранці 9 липня на трасі Мелітополь – Запоріжжя. На залізничному переїзді біля села Новобогданівка пасажирське авто зіткнулося із вантажним потягом. У машині було 7 людей, п'ятеро з яких загинуло на місці, ще двох доправили до лікарні у важкому стані.