В ЦПД назвали фейком информацию о намерении превратить единственную детскую больницу Краматорска в военный госпиталь

Детскую больницу Краматорска не собираются превращать в военный госпиталь. Фото: Новости Донбасса

Украинский Центр противодействия дезинформации (ЦПД) опроверг сообщения о том, что единственную детскую больницу в Краматорске Донецкой области собираются превратить военный госпиталь.

Отмечается, что российские пропагандистские ресурсы распространяют сообщения о якобы решении Министерства здравоохранения Украины превратить единственную детскую больницу в Краматорске в госпиталь для военных.

«Как доказательство агрессор распространяет якобы соответствующий приказ Минздрава Украины», — пишет ЦПД.

Верифицировав эту информацию в Министерстве, Центр сообщает, что она не соответствует действительности. В Минздраве такие приказы не готовились и не имеют подобных планов.

Как отметили в ведомстве, распространяемый документ – это откровенный фейк. Он содержит грубые орфографические ошибки и оформлен не в соответствии с нормами украинского документооборота.

«К тому же Минздрав на такие приказы не имеет полномочий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области существует высокая потенциальная угроза отравлений и заражения острыми кишечными инфекциями из-за употребления питьевой воды централизованного водоснабжения.