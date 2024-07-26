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У ЦПД назвали фейком інформацію про намір перетворити єдину дитячу лікарню Краматорська на військовий шпиталь

26 липня 2024, 17:20

У ЦПД назвали фейком інформацію про намір перетворити єдину дитячу лікарню Краматорська на військовий шпиталь

Дитячу лікарню Краматорська не збираються перетворювати на військовий шпиталь. Фото: «Новини Донбасу» Дитячу лікарню Краматорська не збираються перетворювати на військовий шпиталь. Фото: «Новини Донбасу»

Український Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував повідомлення про те, що єдину дитячу лікарню у Краматорську Донецької області мають намір перетворити на військовий шпиталь.

Зазначається, що російські пропагандистські ресурси поширюють повідомлення про нібито рішення Міністерства охорони здоров'я України перетворити єдину дитячу лікарню у Краматорську на шпиталь для військових.

«Як доказ, агресор поширює нібито відповідний наказ МОЗ України», — пише ЦПД.

Верифікувавши цю інформацію у Міністерстві, Центр повідомляє, що вона не відповідає дійсності. У МОЗ такі накази не готували і не мають таких планів.

Як зазначили у відомстві, документ, що розповсюджується, — це відвертий фейк. Він містить грубі орфографічні помилки та оформлений не відповідно до норм українського документообігу.

«До того ж, МОЗ на такі накази не має повноважень», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську Донецької області існує висока потенційна загроза отруєнь та зараження на гострі кишкові інфекції через вживання питної води централізованого водопостачання.

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