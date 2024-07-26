Как парамедики эвакуировали пострадавших после обстрела Константиновки — видео ►

В полиции Донецкой области показали, как парамедики оказывали первую медицинскую помощь мирным жителям Константиновки после российского авиаудара. Как сообщалось, ночью город подвергся обстрелу оккупационных войск. По сообщению главы областной военной администрации Вадима Филашкина, в результате этой атаки были ранены два человека.



В результате обстрела пострадали 86-летняя женщина и 37-летний мужчина, которому осколки повредили легкие. Раненым оказана первая помощь и эвакуированы в больницу.





Российские военные ударили по городу управляемой авиабомбой «УМПБ Д-30СН». Повреждены 5 многоквартирных домов, объект социальной инфраструктуры, газопровод.