Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ►

У поліції Донецької області показали, як парамедики надавали першу медичну допомогу мирним мешканцям Костянтинівки після російського авіаудару. Як повідомлялося, вночі місто зазнало обстрілу окупаційних військ. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, в результаті цієї атаки було поранено двох людей.



Внаслідок обстрілу постраждали 86-річна жінка та 37-річний чоловік, якому уламки пошкодили легені. Пораненим надано першу допомогу та евакуйовано до лікарні.





Російські військові вдарили по місту керованою авіабомбою «УМПБ Д-30СН». Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, об'єкт соціальної інфраструктури, газопровід.