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Скандал вокруг 59-й отдельной мотопехотной бригады: что показала проверка 

26 июля 2024, 21:26

Скандал вокруг 59-й отдельной мотопехотной бригады: что показала проверка 

Военная служба правопорядка ВСУ провела проверку 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка после того, как военный парамедик Екатерина Полищук (Пташка) пожаловалась на неправомерные действия командира бригады Богдана Шевчука.

Служба правопорядка выявила «отдельные факты управленческих решений», которые могли «негативно влиять» на выполнение боевых задач. Однако преступных приказов не обнаружили. Были установлены отдельные факты управленческих решений и факторы, которые могут негативно влиять на ход выполнения боевых задач воинской частью.

В сообщении говорится, что была проведена работа с командирами подразделений, личным составом, осуществлена проверка принятых решений и боевых распоряжений командования бригады. Кроме того, исследованы вопросы организации выполнения боевых задач.

Рабочая группа сообщила, что руководство ВСУ приняло «надлежащие» решения и «приняло» меры для предупреждения подобных случаев.

Кроме того отдельных должностных лиц командования бригады «привлекли к ответственности», однако не уточнили о какой ответственности идет речь.

В середине июля украинская защитница Катерина Полищук призвала президента Владимира Зеленского провести проверку действий командующего 59-й бригады Богдана Шевчука, обвинив его в пренебрежении жизнями военнослужащих.

В частности она попросила провести проверку, подозревая Шевчука в «сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, действий, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и на высоких руководящих должностях, эгоизма, слепого карьеризма, устранения всех „несогласных“ командиров, подавления боевого духа и унижения личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после этого поручил начальнику военной службы правопорядка ВСУ посетить зону ответственности бригады после информации о высоких потерях среди военнослужащих.

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Богдан Шевчук Екатерина Полищук

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