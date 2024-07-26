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Скандал навколо 59-ї окремої мотопіхотної бригади: що засвідчила перевірка

26 липня 2024, 21:26

Скандал навколо 59-ї окремої мотопіхотної бригади: що засвідчила перевірка

Військова служба правопорядку ЗСУ провела перевірку 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка після того, як військовий парамедик Катерина Поліщук (Пташка) поскаржилася на неправомірні дії командира бригади Богдана Шевчука.

 Служба правопорядку виявила «окремі факти управлінських рішень», які могли «негативно впливати» на виконання бойових завдань. Проте злочинних наказів не виявили. Встановлені окремі факти управлінських рішень та фактори, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною.

У повідомленні йдеться, що проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку ухвалених рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Крім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Робоча група повідомила, що керівництво ВСУ ухвалило належні рішення та вжило заходів для запобігання подібних випадків.

Крім того, окремих посадових осіб командування бригади притягли до відповідальності, проте не уточнили про яку відповідальність йдеться.

У середині липня українська захисниця Катерина Поліщук закликала президента Володимира Зеленського провести перевірку дій командувача 59-ї бригади Богдана Шевчука, звинувативши його у зневазі життя військовослужбовців.

Зокрема, вона попросила провести перевірку, підозрюючи Шевчука у «свідомій недбалості, зневазі життя та здоров'я особового складу, дій, які призвели до загибелі великої кількості військовослужбовців, у тому числі і на високих керівних посадах, егоїзму, сліпого кар'єризму, усунення всіх «незгодних» командирів, придушення бойового духу та приниження особового складу цілковитою байдужістю до основної мети військовослужбовців».

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після цього доручив начальнику військової служби правопорядку ЗСУ відвідати зону відповідальності бригади після інформації про високі втрати серед військовослужбовців.

ТЕГИ

Люди
Катерина Поліщук Богдан Шевчук
Організації
59 омпбр

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