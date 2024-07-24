В ряды ВСУ присоединились первые осужденные женщины — Минюст

С Вооруженными силами Украины заключили контракт семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме. Женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.



По словам заместительницы министра юстиции Елены Высоцкой, они успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях Сил обороны.



«Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым 7 осужденных, которые решили заключить контракт с ВСУ», — заявила она.



Отметим, что уже 6101 осужденных изъявили желание присоединиться в ряды Вооруженных Сил Украины. 3823 человек уже выехали из учреждений отбывания наказаний на обучение.



Ранее мы писали, что по состоянию на 30 мая в Украине 775 осужденных пополнили ряды Вооруженных сил Украины, также известно, что в суд подано 2402 ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания для прохождения военной службы.



18 мая вступил в силу закон Украины о мобилизации. Это означает, что всем военнообязанным, призывникам и резервистам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо обновить свои данные.