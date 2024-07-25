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Бойцам 31-й бригады ВСУ ночью удалось прорваться из окружения вблизи Прогресса на Донетчине – DeepState

25 июля 2024, 16:20

Бойцам 31-й бригады ВСУ ночью удалось прорваться из окружения вблизи Прогресса на Донетчине – DeepState

Место прорыва из окружения бойцов 31-й бригады ВСУ в районе Прогресса. Фото: карта DeepState Место прорыва из окружения бойцов 31-й бригады ВСУ в районе Прогресса. Фото: карта DeepState

Ночью 25 июля бойцам 31-й механизированной бригады ВСУ удалось прорваться из окружения вблизи села Прогресс Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Вчера, 24 июля, около 14:00, как и прогнозировалось, ряд наблюдательных пунктов 1-го и 3-го батальонов 31-й ОМБр попал в полное окружение. Командир бригады так и не отдал приказ на прорыв, поэтому находившийся в том районе личный состав поставил его перед фактом, что они будут прорываться с боем.

С помощью слаженных действий артиллерии, аэроразведки и смежных сил, а также под управлением офицеров на местах бойцы из 1-го и 3-го батальонов смогли прорваться из окружения в полном составе.

«Это была очень нервная и тяжелая операция. Задержка хотя бы на пару часов могла привести ко второму кольцу окружения. Не нужно объяснять, сколько информационных поводов получила бы российская пропаганда. Самое главное – бойцы живы и продолжают дальше сдерживать врага», – отметили аналитики.

Напомним, что ранее аналитики DeepState сообщили о попытке российских войск окружить бойцов 31-й бригады вблизи Прогресса.

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