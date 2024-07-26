Протест в Донецке, российское училище в Мариуполе, разруха на Арабатской стрелке — дайджест новостей из оккупации ►

Дончане, у которых дома более двух лет нет воды, вышли на митинг.



На оккупированной части Херсонской области оккупанты открыли мемориал погибшим российским военным. Так, спустя год Россия признала гибель своих солдат в поселке Рыково Херсонской области.



Путин похвастался пятью новыми восстановленными объектами на захваченных территориях. Пафосно, но по видеосвязи он открыл Нахимовское училище в Мариуполе и еще ряд объектов в оккупации.



Арабатская стрелка пришла в упадок: людей нет, все поросло травой, войска РФ построили там базу для вертолетов.



Об этих, а также о других важных событиях в оккупации рассказывает новый выпуск проекта «За гранью».