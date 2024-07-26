В оккупированном Мариуполе восьмилетний мальчик подорвался на взрывчатке: ребенок получил ранения

В захваченном Мариуполе мальчик 2016 года рождения пострадал во время детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В результате взрыва ребенок получил ранения.

«В Мариуполе уже неоднократно люди взрывались на взрывоопасных предметах. Жители находили взрывчатку на детских площадках, во дворах, пляжах и даже в поврежденных квартирах. Как отмечают мариупольцы в комментариях, разминированием в городе занимается частная организация, но результата люди не видят», – сказали в мэрии Мариуполя.

Напомним, что в Мариуполе подросток выстрелил из РПГ, в результате чего ранения получили дети.