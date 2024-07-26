Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►

Донеччани, які вдома понад два роки не мають води, вийшли на мітинг.



На окупованій частині Херсонської області окупанти відкрили меморіал загиблим російським військовим. Так, через рік Росія визнала загибель своїх солдатів у селищі Рикове Херсонської області.



Путін похвалився п'ятьма новими відновленими об'єктами на захоплених територіях. Пафосно, але з відеозв'язку він відкрив Нахімовське училище в Маріуполі та ще низку об'єктів в окупації.



Арабатська стрілка занепала: людей немає, все поросло травою, війська РФ побудували там базу для гелікоптерів.



Про ці, а також інші важливі події в окупації розповідає новий випуск проєкту «За гранню».