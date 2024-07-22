«ДНР»: Еще одна причина отсутствия воды в оккупации — жара

Оккупационная администрация «ДНР» заявила, что воды в домах жителей захваченных территорий Донецкой области может не быть, в том числе, из-за аномальной жары.



Из-за высокой температуры в оккупации наблюдается нестабильное энергоснабжение, что приводит к перебоям в подаче воды, вплоть до полной остановки насосных станций, заявили в «ДНР».



Ранее во временно оккупированном Донецке остановилась подача воды из-за отключения света в России. Так, построенный российскими оккупантами, водопровод «Дон — Донбасс» перестал работать.



Ранее мы писали, что на временно оккупированной части Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения нет воды, в регионе вводили график отключений света.