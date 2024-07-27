Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк

Окупована Горлівка в ніч проти 27 липня, а також вранці кілька разів зазнала обстрілів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що двоє людей постраждали, є пошкодження інфраструктури.



Зазначається, що обстрілу зазнав житловий масив «Комсомолець» у Микитівському районі, пошкоджено лінію 35 кВ. Без світла залишилися фільтрувальні станції №1, №2 та резервна помпова.



Без світла залишилося селище Короленка, житловий масив «Квартал 245», житловий масив «Будівельник», селище шахти ім. Н. А. Ізотова.



Також пошкоджено автопарк підприємства «Донекотранс».



Інформацію про пошкодження військових об'єктів чи ліквідацію російських військових в окупаційній адміністрації традиційно не розкривають.