Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк

27 липня 2024, 13:30

Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк

Окупована Горлівка в ніч проти 27 липня, а також вранці кілька разів зазнала обстрілів. В угрупуванні «ДНР» заявили, що двоє людей постраждали, є пошкодження інфраструктури.

 Зазначається, що обстрілу зазнав житловий масив «Комсомолець» у Микитівському районі, пошкоджено лінію 35 кВ. Без світла залишилися фільтрувальні станції №1, №2 та резервна помпова.

Без світла залишилося селище Короленка, житловий масив «Квартал 245», житловий масив «Будівельник», селище шахти ім. Н. А. Ізотова.

 Також пошкоджено автопарк підприємства «Донекотранс».

Інформацію про пошкодження військових об'єктів чи ліквідацію російських військових в окупаційній адміністрації традиційно не розкривають. 

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу
Місця
Горлівка

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:56
В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат
13:30
Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк
23:16
Головне за день: ЗСУ вдарили по летовищу в Криму. Погруддя російського військового в Маріуполі
22:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
17:08
В окупованому Маріуполі восьмирічний хлопчик підірвався на вибухівці: дитина дістала поранення
15:52
В окупованому Маріуполі росіяни встановили пам’ятник вбивці місцевих жителів — мерія
14:58
Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
14:40
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
12:25
Відстань від лінії фронту до Мирнограду на Донеччині скоротилася до 11,5 кілометрів
11:18
Джерела підтвердили влучання по аеродрому «Саки» в Криму: знищено РЛС, поранено двох військових — ASTRA
07:55
На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
23:17
Головне за день: Армія РФ захопила плацдарм під Покровськом. Вбивцю Фаріон знайдено?
21:00
Горлівка та Донецьк під обстрілами: 2 людей загинули, 8 — поранено
13:03
РФ завершила будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя: зараз її тестують
12:59
Російські військові завершили захоплення плацдарму навколо Очеретиного: окуповано село Новоселівка Перша — аналітик BILD
23:49
Головне за день: Росармія намагається оточити ЗСУ біля Прогресу. Протест у Донецьку
19:31
В окупованій Авдіївці епідемія холери: місто закрите на в'їзд, людей звідти не випускають
18:07
У Криму водні ресурси суттєво зменшуються: окупований півострів висихає
12:39
У захопленому Донецьку жителі Кіровського району перекрили вулицю через відсутність води
23:26
Головне за день: У Севастополі дрон атакував військову частину. У порту Кавказ «приліт» у пором
усі новини
16:14
Обстріл Мирнограда та Курахово: серед поранених є дитина
15:56
В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат
14:40
Дрони атакували три російські військові аеродроми, пошкоджено бомбардувальник — ЗМІ
13:30
Обстріл Горлівки: є поранені, знеструмлено кілька кварталів, пошкоджено автопарк
11:50
ЗМІ: Росія зв'язувалася з Пентагоном і скаржилася на Україну
10:45
За добу армія РФ пошкодила обстрілами 22 житлові будинки в Донецькій області
09:31
Армія РФ зараз найбільш активно атакує на Покровському напрямку у Донецькій області
08:55
Безпілотники атакували Рязань у РФ
08:30
У Донецькій області за добу через обстріли поранено 3 людей
23:16
Головне за день: ЗСУ вдарили по летовищу в Криму. Погруддя російського військового в Маріуполі
22:30
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
21:26
Скандал навколо 59-ї окремої мотопіхотної бригади: що засвідчила перевірка
20:30
Є шанс на цілодобове енергопостачання: в «Укренерго» озвучили кілька сценаріїв
19:20
Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ►
18:37
Підозрюваного у вбивстві Фаріон суд відправив під варту до 22 вересня
18:00
В суботу українцям відключатимуть світло лише ввечері
17:20
У ЦПД назвали фейком інформацію про намір перетворити єдину дитячу лікарню Краматорська на військовий шпиталь
17:08
В окупованому Маріуполі восьмирічний хлопчик підірвався на вибухівці: дитина дістала поранення
16:42
Зима буде важка, уряд сфокусує увагу на прифронтових регіонах — Верещук
16:37
Організував примусову «мобілізацію»: СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Пасічнику
усі новини
ВІДЕО
Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ► Протест в Донецьку, російське училище у Маріуполі, розруха на Арабатській стрілці — дайджест новин з окупації ►
26 липня, 22:30
Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ► Як парамедики евакуювали постраждалих після обстрілу Костянтинівки — відео ►
26 липня, 19:20
Відбулася евакуація з Красногорівки. Фото: поліція Вибралися з-під завалів після атаки РФ: «Білі янголи» показали евакуацію людей з Красногорівки
26 липня, 16:15
Українські прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту супротивника. Фото: ДПСУ Прикордонники знищили пункт управління БПЛА, склади боєкомплекту, укриття та піхоту росіян
26 липня, 15:25
Мешканця «ДНР» силою змушували підписати контракт із ЗС Росії. Фото: Інтерфакс Жителя «ДНР», який втік зі служби, два тижні утримували в підвалі і били
26 липня, 14:58
Пожежа після прильоту на аеродромі Саки в окупованому Криму. Фото: «Кримський вітер» / Telegram На аеродромі «Саки» в окупованому Криму почалася пожежа після «прильотів», пролунали вибухи
26 липня, 07:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір