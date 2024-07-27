Дроны атаковали три российских военных аэродрома, поврежден бомбардировщик — СМИ

В ночь на 27 июля и утром украинские беспилотники атаковали военные аэродромы и нефтеперерабатывающий завод в России. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники в Главном управлении разведки и Минобороны Украины.



По их данным, был атакован военный аэродром в городе Энгельс Саратовской области, «Дягилево» в Рязанской области и военный аэродром «Оленья» в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.



На аэродроме «Дягилево» базируются в частности самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.



Взрывы на аэродроме Энгельса, где расположена российская стратегическая авиация, прогремели около 8 утра. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить БПЛА, однако за тем раздались характерные взрывы «прилетов».



В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому «Оленья» в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3.



Минобороны РФ заявило, что всего над территорией России было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.



О повреждениях военной авиации или других стратегических объектов в РФ не сообщали.