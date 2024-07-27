Дрони атакували три російські військові аеродроми, пошкоджено бомбардувальник — ЗМІ

У ніч на 27 липня та вранці українські безпілотники атакували військові аеродроми та нафтопереробний завод у Росії. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела у Головному управлінні розвідки та Міноборони України.



За їх даними, був атакований військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області, «Дягілєво» в Рязанській області та військовий аеродром «Оленья» в Мурманській області. Також внаслідок атаки дронів-камікадзе було вражено нафтопереробний завод у Рязані.



На аеродромі «Дягілєво» базуються зокрема літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78 та розташований авіаційний ремонтний завод.



Вибухи на аеродромі Енгельса, де розташована російська стратегічна авіація, пролунали близько 8 ранку. У місцевих пабліках зазначають, що російські сили ППО марно намагалися збити БПЛА, проте за цим пролунали характерні вибухи «прильотів».



Внаслідок влучення БПЛА літакового типу по аеродрому «Оленья» у Мурманській області попередньо зафіксовано пошкодження далекого бомбардувальника-ракетоносця ТУ-22М3.



Міноборони РФ заявило, що всього над територією Росії було збито не менше 12 дронів-камікадзе: у Курській, Білгородській, Ростовській, Брянській та Липецькій областях.



Про пошкодження військової авіації чи інших стратегічних об'єктів у РФ не повідомляли.