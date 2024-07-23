В результате ночной атаки дронов в Севастополе поражена войсковая часть

Архивное фото территории воинской части, согласно открытым данным «Яндекс. Карты»

Войсковая часть поражена в результате ночной атаки беспилотников в оккупированном Севастополе. Об этом сегодня сообщило российское издание ASTRA со ссылкой на свои источники.

По данным источников ASTRA в экстренных службах оккупированного региона, как минимум один из 21 атаковавших сегодня ночью Севастополь БПЛА не был сбит и попал в здание в/ч 65372 на Монастырском шоссе. О пострадавших неизвестно.

Украинский Центр журналистских расследований ранее сообщал, что в/ч 65372 — это отдельный радиоузел особого назначения ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Как утверждает канал «Оперативный ЗСУ» со ссылкой на осинтеров, эта же часть была атакована 15 июля.

Напомним, в ночь на вторник, 23 июля, дроны атаковали мыс Фиолент в Севастополе, где россияне часто размещают пусковые установки баллистических систем и батареи ПВО. Оккупационные власти признали повреждения.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атаки на порт «Кавказ» повреждено паромное судно, есть погибший и раненые из числа сотрудников порта и членов экипажа.