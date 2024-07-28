Десятки россиян из ЧВК «Вагнер» убиты или взяты в плен на севере Мали в Африке

В Африке убиты или взяты плен десятки наёмников ЧВК «Вагнер». Фото: The Insider

Несколько десятков российских наемников ЧВК «Вагнер» были убиты или взяты в плен в африканской республике Мали. Среди них — пропагандист «Вагнера», автор канала Grey Zone. Об этом сообщило издание The Insider.

Отмечается, что на севере Мали, вблизи границы с Алжиром, туареги — местные племена, сражающиеся за независимость Азавада, — сообщили об успешной атаке на Вооруженные силы Мали и сопровождающих их боевиков ЧВК «Вагнер».

По их информации, были убиты или ранены десятки вагнеровцев и малийских военных, что подтверждается видео с места событий. Несколько россиян также попали в плен.

Издание пишет, что бои происходили в местности Тинзаутен на границе Мали и Алжира.

Связанные с ЧВК «Вагнер» Telegram-каналы утверждают, что в ходе боев погиб автор крупнейшего ассоциировавшегося с наемниками канала Grey Zone. Выяснилось, что канал, на который подписаны более полумиллиона человек, вел 29-летний уроженец Липецка Никита Федянин.

Также, по информации отдельных источников, в бою погиб кома«ндир одного из отрядов «Вагнера» Антон Елизаров («Лотос»), однако другие источники его гибель опровергают.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина на его могиле. Авторы «акции» выложили в сеть видео, на котором обливают памятник белой жидкостью, а в руке у него — фаллоимитатор.