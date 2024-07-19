Памятник на могиле Пригожина облили краской и добавили ему еще один атрибут

Неизвестные осквернили памятник главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина на его могиле.



Авторы «акции» выложили в сеть видео, на котором обливают памятник белой жидкостью, а в руке у него — фаллоимитатор.



23 августа 2023 года десять человек погибли при крушении частного самолета в Тверской области, принадлежащего главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Гибель Евгения Пригожина и его заместителя Дмитрия Уткина сначала подтвердили их соратники, а затем Следственный комитет РФ.



Пригожина похоронили на кладбище в Санкт-Петербурге, а Уткина — в Подмосковье. Обе церемонии прошли в закрытом режиме, без привлечения внимания со стороны российских властей и государственных СМИ.



Пригожин занимался вербовкой наемников, в том числе и среди российских заключенных. Таких людей использовали в смертельных штурмах на войне против Украины. К примеру, «вагнеровцы» составляли большую часть тех, кто штурмовал Бахмут. Почти все они умерли во время боев за город.





