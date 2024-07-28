Десятки росіян із ПВК «Вагнер» убиті або взяті в полон на півночі Малі в Африці

В Африці вбиті або взяті в полон десятки найманців ПВК «Вагнер». Фото: The Insider

Декілька десятків російських найманців ПВК «Вагнер» вбили або взяли в полон в африканській республіці Малі. Серед них — пропагандист «Вагнера», автор каналу Grey Zone. Про це повідомляє видання The Insider.

Зазначається, що на півночі Малі, поблизу кордону з Алжиром, туареги — місцеві племена, що борються за незалежність Азавада — повідомили про успішну атаку на Збройні сили Малі та бойовиків ПВК «Вагнер», які їх супроводжували.

За їхньою інформацією, вбили або пораненили десятки вагнерівців та малийських військових, що підтверджується відео з місця подій. Декілька росіян також потрапили в полон.

Видання пише, що бої відбувалися на території Тінзаутен на кордоні Малі та Алжиру.

Пов'язані з ПВК «Вагнер» телеграм-канали стверджують, що під час боїв загинув автор найбільшого каналу Grey Zone, що асоціювався з найманцями. З'ясувалося, що канал, на який підписано понад півмільйона людей, вів 29-річний уродженець Липецька Микита Федянин.

Також, за інформацією окремих джерел, у бою загинув командир одного з загонів «Вагнера» Антон Єлізаров («Лотос»), проте інші джерела його загибель спростовують.

Раніше повідомлялося, що невідомі осквернили пам'ятник голови приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина на його могилі. Автори акції виклали в мережу відео, на якому обливають пам'ятник білою рідиною, а в руці у нього фалоімітатор.