ПВО Украины сбила ракету Х-59/Х-69 и 9 из 10 «Шахедов»

В ночь на 29 июля 2024 года Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области и 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed».
Об этом сообщил Telegram-канал командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
«В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях», — написал Олещук.
Ранее российская оккупационная армия ночью обстреляла Украину ракетой и БпЛА.
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