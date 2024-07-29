ПВО Украины сбила ракету Х-59/Х-69 и 9 из 10 «Шахедов». Фото: Олещук / Telegram

В ночь на 29 июля 2024 года Россия атаковала Украину управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области и 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed».



Об этом сообщил Telegram-канал командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.



«В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА "Shahed-131/136". Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях», — написал Олещук.



Ранее российская оккупационная армия ночью обстреляла Украину ракетой и БпЛА.