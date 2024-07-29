Втрати військ РФ за добу перевищили 1300 осіб та 70 артсистем

Втрати РФ за добу перевищили 1300 осіб та 70 артсистем. Фото: Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати російської армії за минулу добу орієнтовно склали 1310 осіб особового складу, 12 танків, вісім бойових броньованих машин та 74 артилерійські системи. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Збройні сили України знищили дві РСЗВ, 39 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 62 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також 19 машин спеціальної техніки.



Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2024 року ППО України збила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев'ять БПЛА типу «Шахед».