Похищение иностранца в Киеве: отняли криптовалюту и убили

В Киеве похитили и убили иностранца. Фото: Нацполиция

В Киеве похитили 29-летнего иностранца, «выбили» из него крипту и задушили. Про убийство проинформировала пресс-служба Нацполиции.







«Около полуночи жители Соломенского района услышали крики и увидели, как несколько неизвестных избивают и затягивают в машину мужчину. Как уже выяснилось, четверо мужчин узнали, что у иностранца есть биткоины, стоимостью несколько миллионов грн», — объяснили правоохранители.



По данным полицейских, они отследили, где он живет, дождались его, силой затащили в авто и вывезли в заброшенное здание на территории Киевской области.



Фигуранты тщательно подготовили план похищения потерпевшего. Завладев его деньгами, а это почти 7 миллионов гривен, сообщники убили мужчину и закопали тело в лесу. Ранее в Донецкой области произошло двойное убийство.