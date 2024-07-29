Викрадення іноземця в Києві: забрали криптовалюту та вбили

У Києві викрали та вбили іноземця. Фото: Нацполіція

У Києві викрали 29-річного іноземця, забрали у нього криптовалюту та задушили. Про вбивство проінформувала пресслужба Нацполіції.







«Близько опівночі жителі Солом'янського району почули крики та побачили, як кілька невідомих б'ють та затягують у машину чоловіка. Як уже з'ясувалося, четверо чоловіків дізналися, що іноземець має біткоїни, вартістю кілька мільйонів грн», — пояснили правоохоронці.



За версією поліцейських, зловмисники відстежили, де мешкав іноземець, дочекалися його, силоміць затягли в авто та вивезли до занедбаної будівлі на території Київської області.



Фігуранти ретельно підготували план викрадення. Заволодівши грошима, а це майже 7 мільйонів гривень, спільники вбили чоловіка та закопали тіло у лісі. Раніше на Донеччині сталося подвійне вбивство.