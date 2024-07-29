На Донетчине ФСБ задержала россиянина: оккупанты его обвиняют в планировании подрыва авто Минобороны РФ по заказу ГУР

Задержание россиянина, которого оккупанты обвиняют в планировании подрыва авто Минобороны РФ на Донетчине. Фото: кадр из видео

На оккупированной части Донецкой области ФСБ задержала россиянина, который якобы по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны РФ. Об этом стало известно из сообщения прокремлевского агентства «РИА Новости», которое ссылается на «Управления ФСБ по ДНР».

Для подрыва он якобы хотел использовать самодельное взрывное устройство.

«Сотрудники ФСБ узнали о тайнике, после чего установили за ним слежку. В самодельном взрывном устройстве, предположительно, было 800 грамм тротила. Задержанный дал признательные показания и сообщил детали работы на противника», – заявили в прокремлевском агентстве.

Напомним, что СБУ сообщила о новом подозрении главе группировке «ЛНР» Леониду Пасечнику, который организовал принудительную «мобилизацию» на оккупированной Луганщине.