На Донеччині ФСБ затримала росіянина: окупанти його звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на замовлення ГУР

Затримання росіянина, якого окупанти звинувачують у плануванні підриву авто Міноборони РФ на Донеччині. Фото: кадр із відео

На окупованій частині Донецької області ФСБ затримала росіянина, який нібито за завданням Головного управління розвідки Міноборони України планував підірвати службовий автомобіль Міноборони РФ. Про це стало відомо з повідомлення прокремлівського агентства «РІА Новини», яке посилається на «Управління ФСБ з ДНР».

Для підриву чоловік нібито хотів використати саморобний вибуховий пристрій.

«Співробітники ФСБ дізналися про схованку та встановили за ним стеження. У саморобному вибуховому пристрої, ймовірно, було 800 грамів тротилу. Затриманий дав свідчення і повідомив подробиці роботи на противника», – заявили у прокремлівському агентстві.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про нову підозру голові угруповання «ЛНР» Леоніду Пасічнику, який організував примусову «мобілізацію» на окупованій Луганщині.