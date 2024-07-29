Війська Росії обстріляли Торецьк: троє людей загинули, ще стільки ж – поранені

Вранці 29 липня росіяни вдарили по місту Торецьк Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Внаслідок обстрілу щонайменше троє людей загинули та троє поранені. Всім пораненим надали медичну допомогу, одна людина перебуває у тяжкому стані.

Крім того, одна людина загинула у селищі Гродівка.

Остаточна інформація про постраждалих та руйнування буде відома пізніше.

Нагадаємо, що російські загарбники обстріляли шахту в Донецькій області.