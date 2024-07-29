На Волынь эвакуировали 73 человека из Донецкой области

В Донецкой области прошла эвакуация. Фото: Вадим Филашкин

В громады Волынской области 29 июля были успешно эвакуированы 73 жителя Донецкой области. Среди них — 21 ребенок и 7 человек с инвалидностью. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, на этот раз выехали жители Гродовской, Добропольской, Дружковской, Константиновской, Краматорской, Марьинской, Мирноградской, Новогродовской, Покровской, Селидовской, Северской и Торецкой громад.

Все эвакуированные были обеспечены водой, питанием, а дети и подростки получили рюкзаки.



Отметим, что эвакуация осуществляется специальным поездом, 1 раз в 8 дней, в Ровенскую область.



Ранее мы писали, что из села Невское Луганской области 28 июля удалось эвакуировать 49-летнюю женщину, сейчас она находится в Харьковской области.